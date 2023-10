Piero Mazzocchetti a "I fatti vostri" su Rai2: "Che emozione cantare per il presidente Mattarella"

Il tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti è stato intervistato nei giorni scorsi durante il programma televisivo di Rai2 “I fatti vostri”. Mazzocchetti ha iniziato l'ospitata intonando "Un amore così grande", poi si è seduto al tavolino con il conduttore Tiberio Timperi per raccontare di quando si è esibito all'Aquila davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal mandolinista abruzzese Francesco Mammola.

Incalzato su come fosse nata la sua passione per la musica, Piero ha spiegato di aver iniziato a cantare quando aveva "circa 7-8 anni e poi, seriamente, a 12-13 anni in chiesa, perché tante carriere sono nate in chiesa". Da lì in poi è stato un crescendo: il suo trampolino di lancio è stata la Germania, dove ha lavorato per quasi dieci anni, poi è arrivato Pippo Baudo "che mi ha voluto a Sanremo nel 2007, tramite Adriano Aragozzini al quale devo molto perché è stato lui a venire a prendermi in Germania e a riportarmi in Italia, dove ero sconosciuto".

Il Festival per Mazzocchetti fu uno spartiacque importantissimo: "Quando si aprì il sipario, mi accorsi che mi stavo giocando forse un po' tutta la carriera e un po' di strizza mi è venuta, ma andò molto bene". Il brano in gara, "Schiavo d'amore", si piazzò infatti al terzo posto. Infine il tenore ha ricordato il duetto con Josè Carreras ("I grandi sono coloro che ti insegnano davvero tanto") e l'esperienza a "Tale e quale show" nel 2017 (a tale proposito la regia ha fatto rivedere la sua imitazione di Elton John): "Devo molto a questo programma perché da lì ho imparato tanto, anche a lasciarmi un po' andare", ha concluso Mazzocchetti, che ha inoltre parlato brevemente della Crossover Academy, congedandosi poi con una bella esecuzione di "Nessun dorma".

Per rivedere la puntata è sufficiente cliccare QUI.