Dalla Regione Abruzzo 1,8 milioni di euro alle Province per il piano neve: 240mila a Pescara

Dalla Regione Abruzzo un milione e 800mila euro per i piani neve dele Province abruzzesi.

Nell’ultima seduta della giunta regionale d'Abruzzo è stata approvata la delibera che destina a favore delle 4 Province abruzzesi risorse, pari ad un milione 800 mila euro, per consentire l’attuazione dei piani neve per le stagioni invernali 23/24 e 24/25.

«Il procedimento di riordino delle Province», dichiara il sottosegretario della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, «ha reso difficoltoso il reperimento di risorse adeguate a fronte di una crescente necessità di interventi per garantire la corretta gestione delle strade. In questo modo la giunta dimostra l’attenzione alle problematiche delle viabilità provinciali ripartendo le somme in base alle consistenze del patrimonio stradale».

Alla Provincia di Chieti vanno 540mila euro, a quella di Teramo 500mila, a Pescara 240mila e a L'Aquila 520mila euro.