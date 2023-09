Pianella festeggia i 250 anni da "Città regia" con la banda musicale dei vigili del fuoco

Pianella si prepara a festeggiare i 250 anni da "Città Regia" e lo farà con la banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I festeggiamenti sono in programma lunedì 11 settembre a partire dalle ore 18.

Il titolo di "Città Regia" venne conferito nel 1773 da Re Ferdinando IV di Borbone e confermato nel 2008 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’iniziativa, prevista nella centralissima piazza Garibaldi, vedrà la partecipazione di numerose autorità, una lectio sulle motivazioni che hanno portato all’ottenimento del titolo, tenuta dal professor Vittorio Morelli, la proclamazione del decreto da parte di Remo Di Leonardo e il concerto della banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martile. Sarà una giornata all’insegna della storia e della musica per onorare il prestigio e le antiche origini della città.

«250 anni rappresentano un traguardo prestigioso che intendiamo celebrare nel migliore dei modi», dice il sindaco Taddeo Manella, «sono una testimonianza dell’importanza della nostra città che vanta una storia di tutto rispetto, con un ruolo centrale per l’intera regione, già da diversi secoli ormai. Per tale ragione, aggiunge il primo cittadino, ho avuto il piacere di invitare tutti gli ex primi cittadini e coloro che si sono adoperati in ogni modo per la crescita e lo sviluppo di Pianella. Avremo il piacere, infine, di ascoltare in questo giorno solenne, il prestigioso corpo bandistico nazionale dei vigili del fuoco, da tempo diretto da un pianellese quale il maestro Di Martile, ulteriore motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità che vanta un legame speciale con la tradizione musicale in generale, bandistica in particolare».