Petizione di un cittadino contro il nuovo impianto sportivo in via Di Girolamo

Una petizione contro il nuovo complesso sportivo di via Di Girolamo a Pescara.

È quella che propone Oscar Marano, associato e membro del direttivo dell'associazione Amare Pescara.

Marano vuole lanciare una raccolta firme per evitare «l'ennesimo scempio contro la natura».

«Il palazzetto», scrive Marano, «è l'ennesimo attacco al verde cittadino. Spesa inutile che si può destinare ad altro. A due vie di distanza esiste un altro complesso sportivo. La messa in sicurezza delle strade disastrate della stessa zona sono la priorità. Mi rivolgo al quartiere colli di Pescara. La vostra voce è importante in quella che dovrebbe essere una democrazia e non una scelta di pochi, che spesso decidono senza ascoltare i propri elettori».