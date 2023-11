Trasferito il primo cane al Dog Village, e la petizione per salvare il canile di via Raiale sfiora le 7 mila firme [VIDEO]

Sono quasi settemila le firme raccolte dalla petizione online su change.org per chiedere di salvare il canile di via Raiale ed evitare il trasferimento dei cani. Lo hanno fatto sapere i volontari della Lega del Cane, nell'ambito della vicenda che ormai da settimane sta animando il dibattito cittadino e politico, con l'amministrazione Masci che intende chiudere il rifugio a seguito delle prescrizioni della Asl e trasferire i cani in altre strutture, in particolare nel rifugio privato "La rupe" di Civitella e in parte nel Dog Village di Montesilvano.

La raccolta firme, raggiungibile al link https://tinyurl.com/2ybvdp67, ha attualmente come obiettivo quello di raggiungere le 7.500 firme e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Fin dall'inizio i volontari della Lega del Cane hanno spiegato che il Comune deve tutelare il bene dei cani ospitati, e che è prioritario mantenere aperto il canile di via Raiale anche cambiando ente o associazione per la gestione. L'accordo con la Lega del Cane, infatti, scadrà nel mese di dicembre.

Intanto nella giornata di mercoledì 15 novembre il primo cane è stato prelevato per essere preso in custodia nel Dog Village di Montesilvano. Come ha spiegato la presidente della sezione di Pescara della Lega del Cane Paola Canonico con un video sulla pagina dell'associazione, inizialmente era stato scelto un cane che però, per alcune problematiche, non era possibile trasferire con facilità e dunque è stato scelto un altro animale che si trova attualmente nella struttura gestita da Carmela Bellini.