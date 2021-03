A Pescara riaprono i parchi pubblici dopo la chiusura per la zona rossa

A partire da lunedì' 22 marzo riapriranno a Pescara i parchi pubblici. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore comunale Santilli, anticipando l'ordinanza che sarà firmata dal sindaco Masci. A Pescara i parchi erano stati chiusi nel mese di febbraio a seguito dell'aumento esponenziale dei contagi registrati in città a causa della variante inglese, che aveva portato poi il presidente della Regione Marsilio ad istituire la zona rossa per il capoluogo e per tutta l'area metropolitana lo scorso 14 febbraio.

A partire da lunedì Pescara tornerà zona arancione a seguito della firma dell'ordinanza di revoca della zona rossa firmata ieri dallo stesso Marsilio.