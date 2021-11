A Pescara e provincia una sedia rossa in tutti i patronati Epaca Coldiretti contro la violenza sulle donne

Una simbolica sedia rossa sarà posizionata all'interno di tutti i patronati Epaca Coldiretti della provincia di Pescara, nell'ambito delle iniziative per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Lo ha fatto sapere Coldiretti aggiungendo che i patronati saranno di supporto alla Asl che ha organizzato per diversi giorni alcune iniziative nei principali ospedali, consultori e strutture di assistenza alla persona.

A Pescara, dal 22 al 26 novembre, i consultori familiari saranno aperti quali punti di ascolto e di accesso alla rete anti-violenza territoriale, mentre gli uffici Epaca, Patronato costituito dalla Coldiretti e riconosciuto dallo Stato nel 1954, faranno contemporaneamente da cassa di risonanza alle attività della Asl anche attraverso la diffusione di materiale informativo sulle iniziative promosse nell’ambito dell’H - Open week.

Giuliano Giansante, Responsabile Epaca Pescara ha dichiarato:

"Epaca è un patronato storico per i servizi alla personae l’adesione alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è un gesto semplice ma rappresentativo della nostra mission. Siamo vicini alle persone e le supportiamo nelle problematiche quotidiane, mossi sempre dallo spirito di solidarietà che caratterizza la storia di Coldiretti”.

Gli uffici nel Pescarese sono ubicati a Pescara via Pisa 25; Catignano via Madonna delle Grazie 13; Loreto Aprutino via Vittorio veneto 123; Pennecontrada San Salvatore; Pianella via Aldo Moro; Scafa piazza Matteotti 1.