Pescara è tra le province più istruite in Italia

Emerge un divario nei livelli di istruzione in Italia. Da un approfondimento del Sole 24 Ore emerge la povertà educativa, che è una forma di povertà in crescita, impatta sulle capacità dei minori di immaginare il proprio futuro. L’analisi è basata su dati riguardanti titoli di studio della popolazione residente oltre i 9 anni, età minima di riferimento per l’alfabetizzazione (censimento permanente 2021). Dalla ricerca le dieci province con la più elevata incidenza di residenti con basso livello di istruzione, cioè uguale o inferiore alla licenza media, sono tutte situate nel Sud Italia.

Pescara, tuttavia, si comporta bene. Nella classifica delle province meno istruite, si classifica al 100esimo posto, aggiudicandosi quindi l’ottava posizione tra le province più istruite.

È inoltre la provincia abruzzese più istruita, seguita subito dopo, in nona posizione, da L’Aquila (99esimo posto). A primeggiare, sul fronte istruzione, c’è per prima Roma, poi Milano e Trento, seguite da Bolzano, Bologna, Trieste, Genova e, appunto, Pescara, L’Aquila e Gorizia. Questa è la top ten.

Per quanto riguarda invece i singoli Comuni, nessun abruzzese figura nelle classifiche dei più e dei meno istruiti. I più virtuosi sono Segrate (Milano), Zoagli (Genova), Assago (Milano), Luvinate (Varese), San Donato Milanese (Milano), S.G. di Catania (Catania), Grottaferrata (Roma), Pieve Ligure (Genova), S. A. li Battiati (Catania), Bogliasco (Genova), Cusago (Milano), Torre d’Isola (Pavia), Camogli (Genova), Pino Torinese (Torino) e Basiglio (Milano).

I Comuni meno istruiti in Italia, invece, sono: Nardodipace (Vibo Valentia), Burcei (Sud Sardegna), Cardeto (Reggio Calabria), Silius (Sud Sardegna), Goro (Ferrara), Galtelfi (Nuoro), Marianopoli (Caltanissetta), S. Donigala (Sud Sardegna), Valstrona (Verbano C.O.), Escalaplano (Sud Sardegna), Triei (Nuoro), Platì (Reggio Calabria), Nurri (Sud Sardegna), Dinami (Vibo Valentia), Gergei (Sud Sardegna).

«La povertà educativa è una condizione sociale fortemente correlata alla povertà economica. Troppo spesso la ridotta disponibilità economica si traduce in una drastica riduzione delle possibilità e delle occasioni educative proprio nel periodo della vita in cui l’educazione e la formazione giocano un ruolo essenziale nello sviluppo della persona». Con queste parole è intervenuto il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) in occasione della presentazione dei dati della seconda ricerca sulla povertà educativa realizzata da Fondazione L’Albero della Vita Onlus con la supervisione scientifica dell’Università di Palermo.