All'ospedale di Pescara i carabinieri forestali hanno portato la "Befana della biodiversità"

Quarta edizione, nonostante il Covid, dell'iniziativa dei carabinieri del reparto biodiversità di Pescara denominata "La Befana della biodiversità" che si è tenuta nei reparti di pediatria degli ospedali di Pescara e Chieti. L'evento rientra in un'iniziativa di carattere nazionale per far vivere la natura ai piccoli degenti con una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà dedicata nel giorno dell'Epifania.

Vista la situazione pandemica, non si è potuti entrare nei reparti ma si è proceduto comunque alla consegna di doni e gadget all'esterno delle stanze, con i primari e collaboratori sanitari che hanno raccolto e poi distribuito i doni, ovvero piccoli oggetti in legno, quaderni, depliant, matite per promuovere l’importanza della biodiversità e il ruolo di tutela svolto

dai reparti dell’arma sul territorio nazionale.