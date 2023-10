Vanno in pensione i vigili del fuoco Pasquale Olivieri e Orlando Giammartino

Tempo di saluti tra i vigili del fuoco di Pescara. I capi reparto Pasquale Olivieri e Orlando Giammartino, infatti, sono andati in pensione dopo 34 anni di servizio. Le sirene del comando provinciale di viale Pindaro hanno suonato solennemente mentre tutti i colleghi si sono riuniti esprimendo segni di gratitudine e amicizia ai loro ormai ex colleghi.

La loro carriera è iniziata per entrambi da ausiliari fino a terminare con il grado di capo reparto: nel corso degli anni, Olivieri e Giammartino sono stati impegnati in numerose missioni per sisma e alluvioni che hanno interessato il territorio Italiano, portando il proprio contributo professionale alle popolazioni colpite. I colleghi gli promettono che l’umanità e la professionalità da loro dimostrata in questi anni non verranno dimenticate, ma anzi conservate ed emulate, anche perché chi è stato un vigile del fuoco non smetterà mai di esserlo.