Una nuova pedagogia per insegnare ai bambini il valore del territorio: il convegno a Loreto Aprutino

Pensare e magri ripensare il ruolo pedagogico degli educatori degli asili nido e le scuole dell'infanzia, per creare una connessione tra i piccoli e il loro territorio, la sua storia e il suo valore ambientale. E' questo lo scopo del convegno che domani pomeriggio, mercoledì 1 giugno, si terrà al teatro comunale Luigi De Deo di Loreto Aprutino.

“Una pedagogia per l'infanzia. Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6” è il titolo dell'incontro attraverso il quale si intende avviare un proficuo confronto su come far sì di “abituare” i più piccoli al rispetto dell'ambiente intervenendo proprio in quell'età in cui sono in grado di assimilare concetti che si trasformano in valori radicati e dunque abitudini consolidate. Ruolo pedagogico oggi favorito anche dalla presenza dell'Ambito territoriale Abruzzo. L'evento, organizzato dall’istituto comprensivo di Loreto Aprutino e introdotto dal dirigente scolastico Camillo D’Intino, vedrà la partecipazione di qualificati relatori tra i quali la professoressa Anna Bondioli, membro della commissione ministeriale 0-6 e docente dell’università di Pavia ei docenti dell'università d'Annunzio Chieti-Pescara Ilaria Filograsso e Claudio Crivellari.