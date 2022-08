Trascorrere una giornata con i cani poliziotto: si è realizzato il sogno di Benedetta, una piccola guerriera

Grazie alla questura e lo Sportello dei sogni che aiuta i pazienti oncologici e realizzare i loro, Benedetta ha potuto coronare il suo: trascorrere una giornata con i cani poliziotto ovvero con Master, Baldo, Remo e Airton. Oggi è lei il simbolo di chi, nonostante costretto a combattere una difficile battaglia, guarda sempre al futuro e quel cosa vorrà fare da grande. Sì perché per l'occasione i poliziotti della cinofila a Benedetta hanno spiegato come si fa questo mestiere e le hanno lasciato anche diversi doni comunicandole che ogni volta che vorrà per lei la porta sarà sempre aperta.

Una giornata carica di emozioni che non solo lei, ma che anche i conduttori e i loro inseparabili “Fido” porteranno certamente nel cuore. “Oggi abbiamo avuto un'ospite speciale – afferma uno dei due uomini della cinofila che ha accolto oggi la bambina in un secondo video pubblicato sul profilo social della questura -. Ha potuto giocare con i nostri cani e penso abbia fatto una bella esperienza. Per noi è stata un'esperienza indimenticabile”.

“Forza Bendetta” scrivono gli uomini della questura sulla loro pagina facebook ringraziando lo Sportello dei sogni che, grazie in questo caso al loro supporto e promuovendo queste iniziative, aiuta i ragazzi a combattere la malattia e guardare al domani.