Pasquetta nei Parco paesaggistico di Loreto Aprutino: visite gratuite e lezioni di educazione ambientale nei giardini

A Pasquetta (primo aprile) visite gratuite e lezioni di educazione ambientale nel Parco paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino. Il giorno di festa inaugurerà la stagione primaverile del complesso di giardini, uliveti e frutteti che affacciano sul borgo e per i quali sono sempre di più le iniziative per diffonderne valore e conoscenza.

“La stagione 2024 si apre con tante novità. Sono stati molteplici i lavori che hanno interessato il parco negli ultimi mesi – spiega infatti il curatore Alberto Colazilli -. Sono stati realizzati nuovi spazi alberati, è stato completato il giardino didattico delle erbe officinali, sono stati incrementati i giardini mediterranei e i campi di lavanda, oltre all'apertura di nuova sentieristica. Continua il nostro lavoro di recupero e valorizzazione di angoli abbandonati del paesaggio agreste”, sottolinea.

Per il giorno di Pasquestta dalle 10 inizieranno i tour guidati e le lezioni di educazione ambientale nei vari comparti del parco paesaggistico, con particolare attenzione rivolta agli interventi di restauro del patrimonio arboreo e del paesaggio culturale loretese. Il percorso inizierà dal comparto del Giardino dei Ligustri per poi salire al giardino delle erbe aromatiche con i campi di lavanda e infine concludersi nell'uliveto con veduta panoramica su Loreto.

“Tutto il parco paesaggistico è in costante sviluppo – conclude Colazilli -I visitatori potranno vedere anche parti di giardini in fase di realizzazione. Siamo sempre a lavoro per sviluppare nuove aree verdi che poi saranno utilizzate per attività didattiche e educazione ambientale”.

Le visite guidate si svolgeranno ogni ora dalle 10 alle 12 (e dunque 10, 11 e 12) e il pomeriggio dalle 15 alle 17 (15, 16 e 17). Obbligatoria la prenotazione. Questo l'indirizzo mail: parcolauretum@gmail.com.