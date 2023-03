Rivoluzione in arrivo per il Venerdì Santo: la processione sarà sostituita dalla Via Crucis e non arriverà a San Cetteo

La processione del Venerdì Santo, che tradizionalmente partiva da piazza Sacro Cuore per giungere infine alla cattedrale di San Cetteo, quest'anno non arriverà a Porta Nuova. Ma attenzione: in realtà, sarà la processione stessa a non tenersi più, perché verrà sostituita dalla Via Crucis, che si concentrerà esclusivamente sul centro in quanto, snodandosi lungo un percorso di 14 stazioni, si svolgerà tra corso Umberto I e piazza Salotto.

Una scelta che don Simone Chiappetta, portavoce della diocesi di Pescara-Penne, spiega così: "Quest'anno la processione sarà sostituita dalla via Crucis per avere un momento più meditativo e più riflessivo. Con la Via Crucis, infatti, si ha la possibilità di fermarsi, è un momento più intimo ma allo stesso tempo di qualità, che darà quindi un aspetto diverso al Venerdì Santo. Dunque non più la processione classica ma un momento di riflessione intenso, che partirà da piazza Sacro Cuore per concludersi in piazza Salotto con video e allestimento del palco. Ci saranno 14 stazioni, e la cerimonia durerà anche di più della tradizionale processione".

Il modello sarà quello della Via Crucis di Papa Francesco: "Ci tengo a precisare che la processione e la Via Crucis sono due tipi di liturgie diverse - aggiunge don Simone - Con la processione si portano fuori le statue che raccontano la sofferenza e la morte di Gesù. La via Crucis, dove comunque le statue saranno esposte, è invece un'altra cosa, con le stazioni che servono a farci fare una riflessione biblica sulla "via della croce", appunto, fino alla morte di Gesù e alla sua deposizione". Le altre processioni cittadine, a partire da quella della Madonna dei Sette Dolori, dovrebbero tuttavia essere confermate.