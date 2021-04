Anche a Pasqua una linea di supporto psicologico per gli over 65 soli attivata dall'associazione "Domenico Allegrino"

Il servizio di supporto telefonico per le persone sole over 65, sarà raggiungibile al numero 3471408600

Anche il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, i volontari dell'associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara risponderanno alle chiamate degli over 65 che vivono soli, nell'ambito del progetto "Pronto eccomi" attivo da diverso tempo e riguardante il supporto psicologico per le persone che soffrono la solitudine soprattutto nei periodi di festa e in questo momento a causa della pandemia e delle restrizioni nelle interazioni sociali.

Il servizio sarà attivo dalle 17 alle 20, con gli operatori che offriranno una chiacchierata cercando di alleviare il disagio, come spiegano gli operatori Luca Donzelli e Clara Venditti parlando di incontri telefonici molto toccanti:

Ci sono persone che parlano a lungo con noi perché non hanno proprio nessuno e sentono il bisogno di socializzare e comunicare paure e incertezze. C’è un signore di 87 anni che chiamiamo quasi ogni giorno perché è molto solo. Ci ha raccontato la sua vita e quando ha saputo che ci affiancano nel servizio come volontari alcuni studenti del liceo classico ‘D’Annunzio’, si è entusiasmato e ha iniziato a dare sfoggio della sua cultura pronunciando frasi in latino e declamando poesie di Foscolo e Manzoni. Sentirsi utili in questo momento di smarrimento e profonda preoccupazione, aiuta anche noi e ci restituisce tanto a livello di esperienza e umanità

Il progetto rientra nell'iniziativa "Sos voglia di vivere" ed è realizzato nel territorio di Pescara e Chieti con diversi partner fra cui i licei classici dei due capoluoghi, l'università D?Annunzio di Pescara, il dipartimento di salute mentale della Asl di Lanciano - Vasto- Chieti nell'ambito del finanziamento di iniziative e rogetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale.