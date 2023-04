Pasqua innevata nell'entroterra abruzzese: fiocca anche sulla A24 e sulla A25

Per chi si è messo in viaggio nell'entroterra abruzzese è una vigilia di Pasqua con la neve. Come riporta l'agenzia Ansa, infatti, oltre che in Comune come Avezzano e Barrea la neve ha fatto capolino anche fra Tagliacozzo e il bivio A24/A15 Torano-Pescara dove il traffico è stato rallentato nella mattinata a causa di un incidente come segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia.

Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25-A24 Roma-Teramo. Nebbia in banchi si registra invece tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri. Nevica anche tra Carsoli e Assergi. Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo; nebbia tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri.