“Io sono con te”, Paolo Di Bartolomeo racconta una vita in corsia tra pianti e gioie

Si intitola “Io sono con te. Una vita in corsia tra pianti e gioie” il libro con cui il noto ematologo pescarese Paolo Di Bartolomeo, oggi in pensione,? racconta la propria storia professionale. Il volume, edito dalla casa editrice milanese Baldini + Castoldi, è già disponibile on line e uscirà il prossimo 1° aprile nelle librerie italiane. Queste le parole del dottore:

“In 45 anni di professione sul fronte, come medico e come uomo, non ho mai fatto l’abitudine all’ingiustizia di perdere un paziente. La ferita che si apre non si rimargina mai. Sono anni che avevo in mente di scrivere un libro traendo spunto da alcune delle tante storie di vita vissuta in corsia. Mi ero proposto di dare messaggi di speranza e motivi di riflessione sul senso della vita ed anche sul senso della morte”.

Di Bartolomeo, dunque, ha voluto condividere con questo libro la sua esperienza di uomo e medico, maturata in tanti anni di attività durante i quali ha portato a compimento circa 2000 trapianti di midollo osseo all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. In queste pagine narra le vicende di chi ha sofferto: storie tristi o a lieto fine, storie di coraggio e di sofferenza, di guarigioni e di perdite; storie inverosimili, come quella delle tre sorelline affette da leucemia acuta, o emozionanti, come quelle di chi è guarito ed è riuscito a sua volta, contro ogni previsione, a donare la vita.

Per scrivere il libro il dottor Di Bartolomeo, nato nel 1951 nel Pescarese e specializzato in Ematologia e Oncologia, si è avvalso della collaborazione dell’amico Andrea Mercurio, autore, speaker radiofonico, musicista e scrittore. La copertina è stata realizzata dal figlio Luca Di Bartolomeo, illustratore di professione. Il ricavato dalla vendita verrà devoluto in beneficenza.