"Pagine di emozioni", l'ultimo singolo di Andrea Mariani

Si intitola "Pagine di emozioni" ed è l'ultimo singolo di Andrea Mariani, disponibile dal 25 novembre su tutte le piattaforme digitali, che chiude un 2023 ricco di soddisfazioni per il cantautore pescarese. Dopo gli ottimi risultati ottenuti soprattutto su Spotify, l'artista pubblica un brano da lui scritto, arrangiato e prodotto che segue la scia delle 9 canzoni precedenti. "Pagine di emozioni" è un pezzo che racconta la storia di due studenti e un amore a senso unico nato tra i banchi di scuola.

L'amicizia tra i due per lui si trasforma in amore, e questo lo porterà a scoprire la sua vena artistica. Innamorato perdutamente di lei, incredibilmente timido e non capace di esternare a parole i suoi sentimenti, comincia a scrivere e a dedicarle le canzoni senza mai fare il suo nome nella speranza che lei possa capirne il messaggio.

La ragazza non saprà mai che quelle canzoni erano indirizzate proprio alla sua persona. La storia, come tante altre storie adolescenziali, si perde nel tempo ma lui continua a scrivere e diventa un cantautore, e proprio grazie a quelle dediche nel ricordarla le mostra tutta la sua riconoscenza. Andrea Mariani scrive da oltre 30 anni canzoni di musica italiana, è un autore Siae ed è riuscito a superare da indipendente, su Spotify, i 2 milioni di streaming.

È possibile ascoltare "Pagine di emozioni" cliccando QUI.