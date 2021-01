Partono negli uffici postali abruzzesi i pagamenti delle borse "Io studio" destinate agli studenti

Al via i pagamenti delle borse di studio del progetto ministeriale "Io studio", per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Lo hanno fatto sapere gli uffici regionali del servizio istruzione aggiungendo che i pagamenti possono essere riscossi negli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

Gli elenchi degli aventi diritto sono stati inviati dalla Regione al Mit nella prima decade di dicembre dopo il lavoro della task force regionale. Il totale degli studenti beneficiari per il biennio di riferimento è di 8.300 persone per un ammontare complessivo di 1,7 milioni di euro. In favore dello studente viene emesso un bonifico domiciliato da presentare agli uffici postali. Per la riscossione c'è tempo fino al 31 gennaio 2021.

Per maggior dettagli: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher