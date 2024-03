Nell'ospedale di Penne manca un medico, chi ha vinto il concorso ha rifiutato il posto

Nell'ospedale di Penne manca un medico rispetto all'organico previsto e la direzione strategica della Asl di Pescara fa alcune precisazioni.

«L'unità operativa complessa di Medicina Generale del presidio ospedaliero "San Massimo" di Penne», fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, «ha attualmente in servizio 8 Medici, incluso il direttore, Fabio Di Stefano».

L'organico previsto è di 9 medici, compreso il direttore. Di conseguenza, la carenza attuale è di 1 solo medici, si legge in una nota della Asl.

Poi la Asl spiega ancora: «Da concorso bandito per la Medicina Generale, capofila la Asl di Lanciano Vasto Chieti, è stata approvata una graduatoria (delibera numero 926 del 15 giugno 2023) per la Asl di Pescara composta da 10 medici specialisti e 16 medici specializzandi. Da tale graduatoria sono stati attinti 3 medici per il presidio di Penne, mentre l’ulteriore posto necessario a coprire la carenza è stato rifiutato. La problematica della scarsa attrattività delle strutture ospedaliere situate in aree periferiche è, d’altronde, un fenomeno ben conosciuto e diffuso su tutto il territorio nazionale. Al fine di far fronte alla carenza di 1 medico per la Medicina Generale di Penne la Asl di Pescara si è attivata anche facendo riferimento alle norme previste dalla finanziaria del 30 dicembre 2023, che consente la possibilità di tornare in servizio anche per medici già andati in pensione dal 1° settembre 2023. La direzione della Asl di Pescara, inoltre, fa presente la sinergia tra i medici di presidio, soprattutto di medici chirurghi con esperienza nel campo dell’urgenza emergenza. Ulteriore contributo alle problematiche delle turnistiche è dato dal dipartimento medico con l’invio di dirigenti medici dal presidio di Pescara. Per quanto concerne il laboratorio analisi, attualmente oggetto di ristrutturazione, è stato già messo in atto il potenziamento del personale sanitario e tecnico nonché il riammodernamento dei macchinari.