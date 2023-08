Gli organizzatori del Pescara Comix replicano al Collettivo fucsia: "Per noi la presenza di Pino Insegno è un vanto e un onore"

Arriva la replica degli organizzatori del Pescara Comix in merito alla polemica sollevata dal Collettivo fucsia circa la presenza di Pino Insegno. Secondo il Collettivo, infatti, a causa di alcune dichiarazioni fatte dall'attore, doppiatore e presentatore e per la sua vicinanza al partito di Giorgia Meloni la sua presenza non sarebbe opportuna. Gli organizzatori hanno dichiarato:

"Fa specie, nel 2023, leggere editti provenienti da associazioni più o meno democratiche. Il comunicato stampa diramato da un’associazione del territorio, che si professa paladina dei diritti, ci chiama direttamente in causa. Ad essere sotto la lente d’ingrandimento del Grande fratello fucsia, c’è la presenza di Pino Insegno al Pescara Comix&Games. Il “reato” commesso da un artista straordinario, sarebbe quello di avere un’ideologia politica diversa dalla loro. Un ossimoro vero e proprio, da paladini della libertà a censori tirannici di chi non cammina verso le loro stesse idee.

Per il Pescara Comix, la presenza di Pino Insegno è un vanto, un orgoglio e un onore. Doppiatore di fama internazionale, conosciuto ovunque per il suo straordinario talento artistico. Insieme a lui, il prossimo 9 settembre, sarà un pomeriggio di confronto e di conoscenza dell’arte e della tradizione del doppiaggio italiano. Alla direzione del Pescara Comix, non interessa l’appartenenza politica di nessuno, ma la nostra attenzione è focalizzata solo ed esclusivamente sul percorso artistico. Inoltre Pescara Comix, come tutti gli eventi simili del mondo, nasce per dare uno spazio sicuro a chi ha una passione per tematiche spesso etichettate, erroneamente, come di

poco interesse per persone definite “nerd” e messe ai margini della società. Per cui respingiamo al mittente le censure dittatoriali e invitiamo, invece, le persone a venirci a trovare per conoscere una realtà che difende la libertà e il rispetto verso l’altro. "

Gli organizzatori poi concludono citando l'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini:

“Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea possa esprimerla sempre liberamente”.