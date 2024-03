Scatta l'ordinanza regionale per la balneazione e la stagione turistica all'insegna della sostenibilità

L'ufficio Demanio marittimo regionale e il dipartimento regionale servizio pianificazione territoriale e paesaggio, hanno firmato con i rispettivi dirigenti l'ordinanza che disciplina l'attività balneare e di balneazione lungo la costa abruzzese per il 2024. Il periodo di balneazione va dal 6 marzo al 24 novembre 2024, ed è disciplinato dalle norme presenti nell'ordinanza. Da segnalare, come spiega la stessa Regione, che questa ordinanza "vuole promuovere un approccio di maggiore responsabilità e consapevolezza, sia degli operatori del settore che dell’utenza, dell’ambiente demaniale marittimo. Il decalogo di promozione ed incentivazione per la sostenibilità delle spiagge abruzzesi, già approvato con determina dirigenziale n°DPC032/156 del 31.05.2023, diventa strutturale nell’ordinanza balneare 2024 del Demanio marittimo regionale 2024 per migliorare la fruizione e l’accessibilità degli spazi demaniali marittimi vocati al turistico ricreativo."

I balneatori oltre agli enti comunali della costa abruzzese, dovranno dunque svolgere attività che favoriscano il risparmio energetico, idrico e fornire informazioni chiare e precise su costi, servizi, divieti e permessi all'interno delle proprie concessioni e negli spazi delle spiagge libere, al fine di agevolare la fruizione da parte degli utenti. Va sempre garantito l'accesso gratuito alla battigia, con particolare impegno e sensibilità verso le persone diversamente abili e con problemi di natura motoria. Inoltre, sul fronte del risparmio energetico, vanno favorite fonti rinnovabili come il fotovoltaico oltre a un corretto conferimento dei rifiuti sia da parte degli operatori che degli utenti delle spiagge.

Disciplinati con precise regole e divieti anche gli accessi con i cani oltre al divieto di fumare sulla battigia e fino a 5 metri nella spiaggia. Da notare anche la normativa di recente introduzione che vieta di sorvolare le spiagge e le acque antistanti con droni e velivoli senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti.

LA DELIBERA COMPLETA