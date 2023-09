Città blindata per i campionati europei Master di atletica: divieti e modifiche alla viabilità fino al primo ottobre

Giorni di divieti e modifiche alla viabilità i città, in particolare nella zona sud, per consentire lo svolgimento in totale sicurezza dei campionati europei Master di atletica dell'Emacs. Sono il 20, il 26, il 28, il 30 settembre e il primo ottobre le giornate delle gare, ma i divieti così come stabilito dall'ordinanza a firma del dirigente del settore mobilità Giuliano Rossi, saranno in vigore anche in alcuni dei giorni che precedono gli appuntamenti sportivi. Ecco tutti i dettagli.

I divieti e le modifiche alla viabilità previsti per martedì 19 e mercoledì 20 settembre:

Quella del 20 settembre sarà la giornata dell'inaugurazione che si svolgerà in piazza della Rinascita dove la viabilità sarà modificata dalle 8 alle 20 con l'accesso alla stessa solo per il camion truck trasformabile in palco e dei mezzi dell'organizzazione.

Già da martedì 19 settembre però, dalle 13 alle 21 e comunque fino alla fine della manifestazione, scatterà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sull’area a parcheggio tra via Pepe e il lungomare Cristoforo Colombo.

Divieto che varrà anche, a partire però dalle 15 e fino alla mezzanotte (e comunque fino alla fine della manifestazione), per il parcheggio di viale d'Annunzio (lato piazza Garibaldi).

I divieti e le modifiche alla viabilità previsti da domenica 24 a martedì 26 settembre:

In vista della 10 chilometri di marcia che interesserà via D'Avalos, i divieti scatteranno già nei due giorni precedenti. Nello specifico dalle 22 del 24 settembre alle 15 del 25, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui parcheggi del tratto di via Pepe compreso tra l’intersezione con via D'Avalos, in direzione mare su ambedue i lati per una lunghezza di circa 30 metri lineari a lato;

Il 26 settembre, giorno della competizione, scatterà invece dalle 6 alle 15 e comunque fino alla fine della gara, il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via D'Avalos compreso tra via d'Annunzio (rotatoria dell'Aurum) e l'accesso al settore distinti dello stadio Adriatico per circa 500 metri lineari.

I divieti e le modifiche alla viabilità previsti per giovedì 28 settembre:

Altro appuntamento quello della corsa su strada 10 chilometri che interesserà diverse arterie cittadine il 28 settembre. Nello specifico dalle 12 alle 18 e comunque fino alla fine della manifestazione sarà istituito il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata nelle strade interessate dal passaggio della corsa che seguirà questo percorso: via

D’Avalos all’altezza del settore Distinti dello stadio Adriatico, via Elettra fino all’intersezione con via Riccitelli, via Elettra, via D’Avalos fino all’intersezione con via Luisa D’Annunzio, via De Titta, via Palizzi, via D’Avalos, via Pepe nel tratto compreso tra via D’Avalos e il lungomare Colombo, lungomare Colombo fino al teatro Flaiano e ritorno su via Colombo fino all’intersezione con via Vespucci, via Lungomare Colombo e ritorno su Via Pepe. L'ordinanza specifica che saranno inoltre interdette al transito le strade laterali che verranno presidiate e chiuse a cura dell’organizzazione e che si immettono sui tratti viari che saranno direttamente interessati dalla gara podistica.

I divieti e le modifiche alla viabilità previsti per domenica del 30 settembre:

La giornata sarà quella della 20 chilometri di marcia su strada e prevede il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle 6 alle 15 su via D'Avalos nel tratto compreso tra via Luisa d'Annunzio (rotatoria dell'Aurum) e via Pepe.

I divieti e le modifiche alla viabilità previste per lunedì primo ottobre:

Ultimo appuntamento quello con la mezza maratona che partirà dallo stadio Adriatico e che attraverserà buona parte della città. Per consentire lo svolgimento delle manifestazione dalle 9 alle 14 scatterà quindi il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata su tutto il percorso. Percorso che, come detto, partirà dall'are antistante la curva nord dello stadio e passerà per via Pepe, lungomare Colombo, via Doria, ponte dell'asse attrezzato, piazza Italia, via Raffaele Paolucci, piazza Duca d’Aosta, corso Vittorio Emanuele I°, corso Umberto I, via Fabrizi, via Gobetti, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud fino a ingresso porto canale, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Le Laudi, via Luisa d’Annunzio, via D’Avalos e l'arrivo in via Pepe sempre davanti allo stadio all'ingresso curva nord.

Anche in questo caso saranno interdette le strade laterali che verranno presidiate e chiuse dall'organizzazione. Nello specifico si tratta di: via Pepe, via Benedetto Croce, via Valignani, via Carabba, via Chiarini, via D’Avalos, via Mezzanotte, via S. Tommasi, via Antinori, via Bernabei, via Vespucci, Vva G. Da Verrazzano, via Magellano, via dei santi Aternini, via Bardet, piazza della Marina (rampa di uscita asse attrezzato su via Andrea Doria), rampa di immissione da via Paolucci, via Avezzano, via Del Concilio, via Caduta del Forte in prossimità di piazza Duca da Aosta (solo svolta a sud), via Catania, via Vasto, via Ancona, via Ravenna, via Potenza, via Pisa, via Ortona, via Messina, via Trieste, via Emilia, via Trento, uscita parcheggi su piazza della Repubblica, via Firenze, via C. Battisti, via Roma, via Parini, via Galilei, via Genova, via Trilussa, via Campania, via Palermo, via Foscolo, via Perugia, via don Bosco, via Lazio, via Spalti del Re, via Valle Roveto, via Gran Sasso, rampa in uscita asse attrezzato su ponte Flaiano verso via Aterno, via Lago di Campotosto, ingresso parcheggi golena sud, uscita porto turistico, parcheggio stabilimento Le Canarie, via De Titta, via F. di Jorio, via M. Della Porta, via De Cecco, Via Scarfoglio, via Palizzi, rotatoria pineta Aurum e via Elettra