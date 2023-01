Gli orari e le date di apertura dei centri vaccinali Covid nel Pescarese per il mese di febbraio

La Asl di Pescara ha aggiornato la situazione per quanto riguarda gli orari e i giorni di apertura degli hub vaccinali per quanto riguarda la vaccinazione contro il Covid nel territorio provinciale per il mese di febbraio in arrivo.

Stazione di Pescara Porta Nuova: tutti i martedì, i mercoledì ed i venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà possibile accedere senza prenotazione, obbligatoria solo per l’età pediatrica (5-11 anni).

Si ricorda che nella settimana dal 10 al 17 gennaio i cittadini possono effettuare la vaccinazione anticovid nelle farmacie ed i medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale anticovid.

Baby Hub - servizio vaccinazioni (Vecchio Ospedale) – Via Renato Paolini 47, Pescara, perto dalle 15.00 alle ore 17.00 tutti i martedì del mese. Prenotazione obbligatoria attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800009966

Penne contrada Campetto, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei seguenti giorni: Mercoledì 8 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 Mercoledì 22 febbraio dalle 15.00 alle 18.00. Non è necessaria la prenotazione.

Tutte le persone di età ≥ 12 anni possono effettuare la quarta dose (second booster), con vaccino a mRNA purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Per la quinta dose, come stabilisto dalla circolare del Ministero della salute, occorre consultare il link https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89651&parte=1%20&serie=null

Nei centri vaccinali anticovid può essere effettuata la vaccinazione antinfluenzale solo se in concomitanza con la vaccinazione anti Covid. Per tutte le informazioni: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420