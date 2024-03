Anche l'agente intervenuta per il giovane sul balcone in via Rieti fra i premiati della prefettura per le onoreficenze al merito

Si è tenuta sabato 10 marzo nella sala Tinozzi della prefettura di Pescara, la cerimonia di consegna delle onoreficenze dell'ordine "al merito della Repubblica Italiana" durante la quale sono state conferite dal prefetto Flavio Ferdani, alla presenza delle autorità civili, militari, dei sindaci del territorio dei comuni di appartenenza dei premiati, le onoreficenza con decreto del Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini benemeriti della nostra provincia per essersi distinti con impegno e qualità professionali nel proprio ambito lavorativo o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.

Fra loro anche Sara Cortese, medico principale della polizia di Stato che è intervenuta durante la trattativa per salvare il giovane che minacciava il suicidio dal balcone in via Rieti a Pescara, rimasto sospeso per oltre 40 ore e il cui intervento è stato fondamentale per salvare il ragazzo.

Premiati anche: il commendatore Augusto Ferrara, editore e giornalista nel settore filatelico in pensione;

come ufficiali Luigi Clemente vice console provinciale di Pescara della federazione maestri del lavoro; Marco Lombardo dirigente medico della Asl di Pescara a riposo;

come cavalieri Vincenzo Corallo luogotenente dell'arma dei carabinieri; Vincenzo D'Orazio brigadiere capo dell'arma dei carabinieri; Achille Emilio Di Paolo bancario in pensione; Paolo Fazii dirigente medico della Asl di Pescara; Antonello Fratamico vicequestore aggiunto della polizia; Paolo Gissi maresciallo capo dell'arma dei carabinieri; Giovanni Macchiarolo maresciallo aiutante della guardia di finanza; Giustino Parruti dirigente medico della Asl di Pescara; Ildo Polidoro dirigente medico della Asl di Pescara; Antonio Rispoli luogotenente della marina militare capitaneria di porto; Graziella Soldano dirigente medico della Asl di Pescara e Maria Grazia Sulli dirigente medico della Asl di Pescara. Nel corso della cerimonia sarà, inoltre, consegnato l’attestato sostitutivo dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, già concessa il 2 giugno 2003 a Nazario Pagano.