Odoardi (Rifiuti Zero Abruzzo) sul pattume non conferito correttamente dai cittadini: "Ambiente Spa deve intervenire con sanzioni e campagne informative"

Giancarlo Odoardi, di Rifiuti Zero Abruzzo, propone una riflessione riguardante la cattiva abitudine di alcuni cittadini pescaresi, di non conferire correttamente i propri rifiuti all'interno dei cassonetti dedicati lungo le strade:

"Tutti noi conosciamo il rumore della raccolta del vetro, quello delle bottiglie che urtano tra loro o che si rompono quando il mastello viene svuotato dall’operatore. È un rumore amichevole, che ci segnala che la strada del riciclo si è messa in moto e si chiude negli impianti dove il vetro viene fuso e poi “colato” all’interno di stampi per produrre il nuovo prodotto, bottiglia o vasetto che sia. Tre sono le sigle che identificano i diversi tipi di vetro: Gl70 per il vetro trasparente, Gl 71 per quello verde e Gl72 per quello marrone. Il vuoto a rendere, che precede il riciclo trattandosi di riuso, in Italia è ancora poco diffuso. Secondo dati ministeriali, nel nostro Paese solo il 10% delle bottiglie è soggetto a vuoto a rendere, ma si sta intensamente lavorando in questa direzione per ripristinare una antica e sana tradizione. Un sacco di belle parole, che poi perdono il loro senso quando apri il cassonetto del vetro, solo vetro, sotto casa e tra bottiglie e vasetti trovi un servizio completo di piatti, Ma anche quando nel cassonetto viola trovi ramaglie e potature.

Odoardi chiarisce subito che non si tratta di un disservizio da parte del personale di Ambiente Spa, ma di un atteggiamento spesso dolosamente errato di chi conferisce, in quanto è difficile confodersi considerando le scritte sopra i cassonetti:

"Mi chiedo quanto Ambiente spa abbia contezza di ciò, ovvero se vi è un quadro di sofisticazione mercelogica dei materiali conferiti di cui preoccuparsi, e se vi sono iniziative in corso per recuperare le situazioni descritte, o diversamente se al riguardo si intende intraprendere azioni informative se non di deterrenza sanzionatoria, in collaborazione con la polizia municipale."