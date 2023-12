Nuovo studio medico a Manoppello Scalo: tutte le informazioni

A partire dal 18 dicembre Paolo D'Intinosante ha aperto il terzo studio medico di medicina generale convenzionato con la Asl di Pescara. L'ambito territoriale è quello di “Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, Sant’Eufemia a Maiella, Salle, San Valentino, Serramonacesca, Turrivalignani”. Lo studio è stato aperto a Manoppello Scalo in via Michetti 20.

Giorni e orari di apertura: mercoledì 8.30 - 11.00 per appuntamento, Giovedì 15.00 - 19.00 16.00 - 19.00 per appuntamento (Gli orari potrebbero subire variazioni). Telefono 371 4540443. Gli altri studi: Alanno - Piazza Alcide De Gasperi 6, telefono 371 4540443 il lunedì 12.30 -14.00; martedì 8.30 -14.00 18.00 - 19.00 per appuntamento; mercoledì 16.30 - 19.00; venerdì 16.30 - 19.00 (Gli orari potrebbero subire variazioni).

Alanno - Piazza Umberto I, 15 telefono 371 4540443 aperto il lunedì 8.30 - 11.00; Venerdì 8.30 - 11.00 (Gli orari potrebbero subire variazioni). Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp