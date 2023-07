Aperto un nuovo studio medico in città: è il secondo del dottor Gianpiero Pizzi

Il dottor Gianpiero Pizzi, medico di medicina generale nell'ambito territoriale di Pescara, ha aperto il suo secondo studio medico in città e per la precisione in Strada provinciale San Silvestro 204. Dal 24 luglio è in piena attività e segue i seguenti orari: il lunedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30; il martedì il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 11.30.

L'altro studio si trova invece in via Aterno 57 ed è aperto il lunedì dalle 8.30 alle 9.30 (su appuntamento) e dalle 16 alle 17; il martedì dalle 9 alle 10 e dalle 16 alle 17 (su appuntamento), il mercoledì dalle 9 alle 10 (su appuntamento) e dalle 16 alle 17; il giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 12.30 alle 13.30 (su appuntamento) e il venerdì dalle 9 alle 10.

Il dottor Pizzi è contattabile al 327 4158906 o tramite mail all'indirizzo pizzimedicopescara@gmail.com.

Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici”.