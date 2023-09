Si intitola “Tutto un casino” il nuovo singolo del cantautore pescarese Enrico Lombardi che anticipa la pubblicazione del suo album d'esordio "Niente paura, il fuoco" in uscita il prossimo 1° dicembre per l'etichetta Kutmusic. Il brano, disponibile online su tutti gli store digitali, è il manifesto di un processo di autoconsapevolezza e ricerca interiore che ha guidato lo sviluppo (non solo) artistico di Enrico Lombardi in questi ultimi anni.

"C'è la vibrante confusione e l'ansia dell'aprire gli occhi su se stessi e sulla propria condizione - spiega - Si aggiunge poi la paura del tempo odierno, vissuto come non più comprensibile a pieno e percepito come decisamente ostile verso i non più giovani, che sembra guardi solo chi ha la pelle splendida, per citare gli Afterhours. Un tempo odierno sicuramente e inevitabilmente diverso da ciò che a vent’anni pensavo diventasse la vita: dalla musica alla politica, dalle relazioni affettive alle mie aspirazioni, passando per gli errori e gli incidenti di percorso, tutto è un casino. Che a star così male, forse, fa anche bene a riconoscere sé stessi e rigenerare la propria energia".

Un netto cambio di stile rispetto ai precedenti pezzi finora pubblicati da Lombardi, dal primo "Girasole" del 2019 fino all'ultimo "Persi nel tempo" del 2021, in cui erano privilegiate atmosfere più intime e acustiche dal sapore folk-pop. Ora il preludio al nuovo disco di inediti dalle sonorità decisamente più rock e dirette. La produzione di "Tutto un casino" è di Stefano Campetta.