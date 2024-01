Preoccupazione e pochi clienti nel nuovo mercato rionale in via Raffaello, gli ambulanti: "Un deserto"

Non convince ed anzi preoccupa la situazione del nuovo mercato rionale sorto nel parcheggio fra via Spiga e via Raffaello a Pescara dopo la chiusura del tradizionale mercato del mercoledì lungo la strada parco. Dalla scorsa settimana, infatti, fra proteste e polemiche, sono di fatto nati tre nuovi piccoli mercati rionali: uno nel parcheggio del Bingo zona via Michelangelo, uno fra via Diaz e via Settembrini e l'altro appunto nell'area di via Raffaello. E proprio in quest'ultimo mercato IlPescara ha voluto sentire l'opinione di alcuni ambulanti e di alcuni utenti nel secondo appuntamento dopo quello inaugurale della scorsa settimana.

Un ambulante che vende frutta e verdura si è detto molto preoccupato per il futuro: "Nulla da dire sulla collocazione logistica del mercato, si lavora con comodità e organizzazione ma purtroppo oggi abbiamo visto pochissimi clienti. La scorsa settimana, forse essendo la prima volta, anche per curiosità c'erano molte più persone. Qui si lavora poco e almeno per il nostro settore (ortofrutticolo) i motivi sono vari: diciamo che qui il target di coloro che scelgono ancora di fare acquisti al mercato praticamente non esiste. Siamo circondati o da palazzi con soli uffici e simili, oppure da palazzi residenziali e signorili. Cosa voglio dire? Che l'anziano, l'utente medio che per abitudine o per comodità ha sempre frequentato i mercati rionali non arriva. I nostri vecchi clienti qui hanno difficoltà a venire, considerando anche che è complicato trovare parcheggio. Qui attorno coloro che sono residenti e non persone di passaggio per motivi lavorativi sono persone benestanti ed acquistano frutta e verdura esclusivamente al supermercato. Siamo molto preoccupati, magari servirebbe anche della pubblicità e comunicazione per spiegare che esiste anche questo nuovo mercato".

Una cliente di circa 70 anni ha detto invece di essere felice perchè prima doveva recarsi lungo la strada parco ed era più lontana rispetto ad ora che praticamente deve percorrere meno di 50 metri: "Io sono contenta e sono venuta a fare acquisti già la settimana scorsa. Quasi tutti gli ambulanti sono gentili e alla fine hanno anche buoni prezzi. Alcuni già li conoscevo. A livello personale mi trovo sicuramente bene però posso capire che qui non ci sarà mai il pienone. Questa è una zona di lavoro e ci sono anche problemi di parcheggio. Una persona che ha fretta si scoraggia e difficilmente diventerà un cliente fisso. Persone che conosco e che frequentano il mercato hanno scelto invece quello nel parcheggio del Bingo."

Anche un venditore di abbigliamento e prodotti tessili appare scoraggiato: "Già prima soffrivamo per la crisi, ora questo nuovo posto almeno personalmente non mi convince infatti potrei anche decidere di non venire più a vendere e magari cederlo a qualcun altro. Mercoledì scorso c'era del movimento ma a livello di incassi nulla di eccezionale. Oggi, invece di migliorare la situazione è peggiorata. Vedremo cosa succederà le prossime settimane"