Rifiuti, al via la costruzione di un nuovo ecocentro a Città Sant'Angelo

Un nuovo ecocentro verrà costruito a Città Sant'Angelo nell'area di lato a quello attuale in zona Piano di Sacco.

L’opera sarà realizzata con tutti gli ultimi riferimenti normativi in materia di conferimento rifiuti.

Ciò consentirà operazioni di scarico molto più comode, funzionali, sicure e veloci per l’utenza.

L’ecocentro è stato predisposto grazie alla cooperazione tra il sindaco, Matteo Perazzetti, l’assessore all’Igiene Urbana, Simona Rapagnetta, gli uffici tecnici comunali e Ambiente spa Città Sant’Angelo. L'innovativa struttura verrà realizzata attraverso fondi pubblici del ministero dello sviluppo economico (Mise) della Regione Abruzzo (80%) e di Ambiente spa (20%). La messa in servizio è prevista entro il prossimo mese di agosto. Il gemello già esistente, sarà utilizzato dalle maestranze e dagli utenti per altre tipologie di rifiuti che verranno comunicate successivamente. La realizzazione dell’ecocentro è solo una parte di un progetto complessivo di implementazione impiantistica, orientata alla massimizzazione delle percentuali di raccolta differenziata, già consolidate al 70%, per protendere verso il " Zero-Rifiuti". Gli utenti potranno conferire tutto ciò che non potrà essere raccolto con il metodo porta a porta. In ogni caso, verrà comunque garantita, da Ambiente spa, la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su prenotazione.

Inoltre, a breve termine, saranno disponibili sul territorio di Città Sant’Angelo, ecoisole informatizzate per il conferimento controllato H24 di rifiuti ingombranti prodotti dai cittadini angolani regolarmente iscritti a ruolo Tari.