Eletto il nuovo direttivo del Fidapa - sezione Pescara

Sabato 24 giugno, nel ristorante "Sottocasa" in piazza Duca degli Abruzzi, si sono tenute le elzioni biennali della sezione pescarese del Fidapa. Alla presenza della presidente distrettuale Maria Nuccio e della presidente in carica Roberta Degli Eredi, sono state elette Maria Luisa Abate come presidente, Maria Paola Capuani come vicepresidente, Rossella De Vito come segretaria e Maria Elena Degli Eredi come tesoriera.

Inoltre Rosaria Chichirichi, Alexandra Lazic ed Emanuela Fusilli sono state elette come revisori dei conti. Infine le consigliere: Celeste Di Giorgio, Vittoria Bucci, Annachiara Favetta, Raffaella Lepore, Adalgisa Tomasetti e Simonetta Paolini. Come si legge in una nota pubblicata sui social, "alle neo elette e a tutte le socie un augurio sentito di un lavoro sereno e condiviso".

L’anno sociale avrà inizio il 1° ottobre 2023 e si concluderà il 30 settembre 2025.