Il Marina di Pescara ha un nuovo consiglio di amministrazione: Gianni Taucci eletto presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione del porto turistico Marina di Pescara. Come presidente è stato eletto Gianni Taucci: “Ringrazio il presidente Gennaro Strever e la sua giunta per questa nomina – dichiara – Obiettivo del mio mandato è quello di rendere sempre più fruibile il porto, aumentando la qualità dei servizi al diportista e promuovendo il Marina di Pescara come un punto di partenza più che di arrivo. Grazie alla sua posizione, il porto potrebbe diventare porta di ingresso verso l’interno, valorizzando i percorsi legati alla montagna, ai borghi ed all’enogastronomia, per una fruizione a 360° dell’Abruzzo”.

Alla nuova visione turistica si affianca anche una politica sempre più attenta all’ambiente: “Ringrazio il già presidente Salce e tutta la sua squadra per l’ottimo lavoro svolto e per aver avviato una strategia di efficientamento energetico con l’installazione di colonnine per il risparmio di luce e acqua. Il nuovo cda vuole continuare su questa strada green”, continua il presidente Taucci.

Questi gli altri componenti del cda: Camillo Volpe, vice presidente; Stefania Bosco; Daniela Di Zio; Cristian Odoardi. Riconfermato, inoltre, il collegio dei revisori dei conti: Pierluigi Balietti (presidente), Luigi Di Giosaffatte e Rosa Di Nizio.