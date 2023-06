Riasfaltata nella notte via Bassani Pavone, la strada che passa davanti alla stazione

Nella notte è stata finalmente riasfaltata via Bassani-Pavone, l'arteria che passa di fronte alla stazione centrale. L'intervento, come spiegato dal sindaco Carlo Masci, è stato effettuato con il buio "perché questa strada è fra le più trafficate di Pescara. Asfaltare di notte vuol dire creare meno disagi alla viabilità cittadina". Masci ha parlato di "un'altra via, ieri distrutta, diventata un percorso a ostacoli dopo due mesi di pioggia continua", che oggi è stata "risanata e messa in sicurezza. Grazie agli operai, che hanno lavorato tutta la notte, grazie agli agenti della polizia locale, che hanno controllato la viabilità affinché gli operai potessero asfaltare la strada senza ostacoli, così da riconsegnarla finita questa mattina".

Il primo cittadino esprime tutta la propria gioia: "Un tratto alla volta, giorno dopo giorno, stiamo sistemando le strade di Pescara. Certo, c'è ancora tanto da fare, la pioggia di aprile e maggio ha fatto tanti danni sulle nostre strade, molti di più di quelli che avevamo mai visto, ma anche noi proseguiremo con un impegno mai visto".

L'intervento di scarificazione del manto stradale è cominciato nel tardo pomeriggio di giovedì 1° giugno, per poi proseguire di notte con l'asfaltatura. "Questa è un'altra di quelle strade su cui avevamo ricevuto molte segnalazioni per le buche presenti", ricorda Masci. Ora, dunque, via Bassani Pavone "sarà transitabile in sicurezza, come le tante strade che abbiamo già asfaltato. Andiamo avanti senza sosta per risanare le strade della città".