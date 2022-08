Nuovi semafori in viale Marconi, è polemica: "Ma non avevano detto che li avrebbero tolti?"

Da alcuni giorni i cittadini hanno notato che in viale Marconi stanno spuntando nuovi semafori. Ieri, ad esempio, sono stati attivati gli impianti luminosi tra via Marco Polo e via Conte di Ruvo, senza contare che in piazza Unione, proprio all'interno della rotatoria, si incontrano uno dopo l'altro ben due dispositivi. Una decisione che molti ritengono anacronistica, se si considera che il restyling di questa strada si basava (almeno inizialmente) sulla velocizzazione del traffico, con l'obiettivo di garantire una circolazione più scorrevole anche grazie all'eliminazione dei semafori. Che adesso, invece, sono magicamente tornati.

Fabiana Tenerelli, esponente del Comitato Salviamo Viale Marconi, esprime tutta la sua perplessità, definendo scherzosamente questa strada "un caso di studio di urbanistica d’avanguardia del 2022". E spiega: "Lavori di riqualificazione per oltre 1 milone e mezzo di euro, più varie ed eventuali. Finalità: eliminare i semafori che c’erano per diminuire l’inquinamento. Risultato finale: rimettere i semafori intelligenti nel mezzo delle rotatorie per incentivare i tamponamenti dei cittadini. La “migliore” amministrazione creativa che Pescara abbia mai avuto. Spendere milioni di euro per avere un risultato peggiore della strada originaria".

E non finisce qui, perché Tenerelli, a proposito di uno dei nuovi semafori apparsi in piazza Unione, fa notare che è stato posizionato non accanto ma addirittura davanti al cartello della precedenza, occultandolo quasi del tutto: "Dal 2022 - ironizza ancora Tenerelli - è previsto che i semafori appena installati coprano la segnaletica stradale, impedendone la vista per chi si trova alla guida".