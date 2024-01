«Il loro arrivo», come si legge in una nota, «oltre a rafforzare ulteriormente i servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione dei reati, andrà a potenziare le articolazioni interne e il posto di polizia nell’ospedale del capoluogo».

In questura arrivano 12 nuovi agenti e assistenti per maggiori controlli e per il posto fisso di polizia in ospedale