Monsignor Valentinetti nomina 4 nuovi parroci e 5 vicari

Con una lettera inviata ai sacerdoti, monsignor Tommaso Valentinetti ha comunicato, stamattina, i nuovi incarichi pastorali, «necessari per il normale svolgimento dei servizi alle comunità parrocchiali», specifica l’arcivescovo di Pescara-Penne, che ha approfittato per ringraziare i sacerdoti che in questi anni hanno prestato servizio nella chiesa locale, durante il tempo di approfondimento teologico, e che ritornano nelle loro diocesi di appartenenza o nelle comunità religiose di origine.

Chiedendo «di pregare per questi fratelli perché possano sentirsi sostenuti dalla comunità diocesana», il presule ha elencato i quattro nuovi parroci e i cinque vicari parrocchiali: don Mauro Evangelista, di rientro da Gerusalemme dopo gli studi biblici, sarà Parroco di San Cristoforo e delle Anime Sante a Moscufo, coadiuvato da don Italo Pighi; don Ezio Di Pietropaolo, oltre a restare Parroco di San Paolo apostolo, sarà amministratore parrocchiale della Parrocchia di Gesù Bambino in Pescara; don Carlo Faraone sarà amministratore parrocchiale di San Raffaele arcangelo a Montesilvano; don Graziano Della Volpe sarà Parroco della Parrocchia di Santa Giusta a Penna Sant'Andrea e della Parrocchia di San Francesco Saverio a Val Vomano, sponda teramana della diocesi.

Per quanto riguarda invece i vicari parrocchiali, il novello presbitero don Daniele Piero Partenza sarà vicario parrocchiale di San Nunzio Sulprizio e San Marco evangelista a Pescara; il sacerdote ucraino don Yaroslav Karpyak, ospite della nostra Arcidiocesi per cinque anni, sarà vicario parrocchiale di Santa Teresa d’Avila a Santa Teresa di Spoltore e dei SS. Cosma e Damiano a Caprara; Padre Giulio Di Fabio, religioso di origini pescaresi in servizio nella nostra Arcidiocesi per i prossimi tre anni, e don Simone Kim, di nazionalità coreana, che ha chiesto di fare esperienza pastorale in una diocesi italiana, aiuteranno don Vincenzo Amadio per le attività del Santuario della Divina Misericordia; don Maurizio Volante sarà vicario parrocchiale di San Paolo apostolo e di Gesù Bambino a Pescara e presterà inoltre servizio nella Clinica Pierangeli a Pescara.