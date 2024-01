Luci e ombre per il primo giorno dei nuovi mercati rionali dopo lo stop sulla strada parco [FOTO]

Mattinata delicata e importante quella del 24 gennaio nella zona della strada parco a Pescara per l'avvio dei tre nuovi mercati rionali che sostituiscono quello della strada parco del mercoledì, a causa del cantiere per il transito della filovia che ha imposto uno stop a tempo indeterminato della presenza delle bancarelle. Ricordiamo che sulla questione si è scatenato un dibattito molto acceso in città anche a livello politico, con il centrosinistra che ha difeso il mercato sulla strada parco parlando di una scelta scellerata da parte dell'amministrazione comunale Masci che ha diviso in tre mercati più piccoli con le nuove ubicazioni fra via Spiga e via Raffaello, nel parcheggio di fronte al Bingo e in via Diaz.

Secondo l'opposizione comunale, i commercianti avranno pesanti ricadute economiche in quanto moltissimi clienti, soprattutto anziani e con scarsa possibilità di spostamento, si troveranno disorientati e non potranno raggiungere il proprio commerciante di fiducia in quanto collocato in un posto lontano dalla propria zona e dalla propria abitazione. Anche il comitato "Strada parco bene comune" ha attaccato l'amministrazione comunale e la Tua per questa scelta, accogliendo le proteste di alcuni residenti delle strade interessati dai nuovi mercati (in particolare fra via Diaz e via Settembrini) dove è stato sollevato il problema degli stalli davanti ai garage o ai cancelli che in alcuni casi impedisce l'ingresso e l'uscita con i mezzi dalle abitazioni.

La redazione de IlPescara.it ha deciso di sentire le prime impressioni e le opinioni dei commercianti e di alcuni utenti per capire, dopo la prima giornata, i pareri e le reazioni al nuovo assetto del mercato rionale in quella zona.

Per quanto riguarda via Diaz, i commercianti sembrano avere opinioni abbastanza allineate, parlando di una situazione relativamente normale senza gravi cali di fatturato. Una commerciante di ortofrutta, ha anzi spiegato:

"Posso dire che, almeno in questa prima giornata, ho visto un buon movimento di persone qui nel mercato e anche gli incassi sono stati buoni, anzi forse per alcuni aspetti anche superiori rispetto alla strada parco. Per quanto riguarda la clientela, sicuramente alcuni dei nostri clienti affezionati si dovranno abituare con il tempo alla nuova collocazione, ma abbiamo visto tante facce nuove e tante persone che hanno comprato da noi con soddisfazione. Quindi, almeno dal mio punto di vista, il cambiamento è stato positivo".

Anche un'altra venditrice dello stesso mercato fra via Diaz e via Settembrini, di prodotti agroalimentari, ha avuto la stessa opinione:

"Il mercato piano piano si è mosso, le persone sono arrivate considerando che siamo al primo giorno. In parte erano nostri clienti tradizionali della strada parco che avevamo già avvisato del cambiamento, molti erano nuovi clienti che speriamo di poter vedere ogni settimana. La nuova collocazione alla fine non sembra avere avuto un impatto negativo sui nostri incassi, che sono in linea. Speriamo che con il tempo si possa riempire sempre di più".

Una utente di 75 anni invece ci ha raccontato:

"Il mercato sulla strada parco per me era un appuntamento tradizionale e fisso. Ma non solo per fare la spesa, anche per incontrare amici e gli stessi venditori che negli anni alla fine diventano anche loro amici. Non ho particolari problemi ad arrivare qui in via Diaz, alla fine abito a 5 minuti a piedi, ma quello che mi dispiace è che non troverò più tutti gli ambulanti di prima, che sono stati mandati anche in altri posti. Ma ci si adatta, alla fine va bene così":

Un altro commerciante invece ha concluso:

"Io prima di dare un giudizio voglio aspettare qualche settimana. Oggi era il primo giorno e si può capire poco perchè in molti non si sono ancora abituati o magari non sapevano nemmeno dello spostamento e della divisione. Posso invece comprendere i residenti che si lamentano per le bancarelle davanti ai garage e alle uscite carrabili: purtroppo non è colpa nostra, noi ambulanti ci adattiamo a quello che ci impone il Comune. Ma capisco che vedersi con questo problema da un giorno all'altro possa creare nervosismo".

Pareri contrastanti invece per quanto riguarda il mercato nel parcheggio di fronte al Bingo. Qui, dove gli spazi sono nettamente più ampi e anche il numero di stalli è superiore, i commercianti hanno avuto pareri differenti. Una venditrice di frutta e verdura ha spiegato:

"Per quanto riguarda il movimento devo dire che si sono viste parecchie persone. Le vendite sono state più o meno nella norma, quello che è cambiato sono i clienti. Gli anziani e le persone che acquistavano ogni settimana da noi hanno delle difficoltà ad arrivare qui, soprattutto se abitano nella zona di piazza Duca degli Abruzzi. Alcuni clienti li avevamo avvisati nei giorni scorsi spiegando loro anche la nuova collocazione delle nostre bancarelle, e devo dire che diversi sono venuti. Speriamo nelle prossime settimane di poter recuperare anche gli altri: qui abbiamo visto tante facce nuove e la speranza è che diventino anche loro clienti fissi. L'unico problema, almeno per me che vendo ortofrutta, è la presenza di quattro supermercati in poche centinaia di metri. Una concorrenza pesante e complicata da gestire".

Un ambulante che vende abbigliamento ha invece sollevato un'altra questione:

"Le vendite almeno per me non sono andate molto bene, e faccio presente che questa nuova collocazione nel parcheggio del Bingo non è piaciuta per nulla ai clienti stessi della sala qui di fronte. Alcuni hanno cercato addirittura di entrare con l'auto all'interno del mercato in quanto non ne sapevano nulla, altri si sono lamentati con noi operatori commerciali in quanto non avevano più un posto dove lasciare l'auto per andare al Bingo, senza capire che non abbiamo scelto noi questo nuovo posto per il mercato e dunque non abbiamo alcuna colpa. Sono preoccupato per le prossime settimane per le vendite, vediamo cosa succederà".