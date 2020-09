Diciannove autobus di ultima generazione entrano a far parte della flotta di Tua

Arrivano 19 nuovi autobus, di ultima generazione, nella flotta di mezzi pubblici della Tua, l'azienda di trasporto abruzzese. Ieri c'è stata la presentazione nel piazzale della sede di Pescara. Autobus moderni e sicuri, che in questa fase legata all'emergenza Coronavirus diventano fondamentali per garantire un servizio idoneo agli utenti per limitare il rischio di contagio.

La Regione sta lavorando non solo sulle proprie risorse ma anche sul noleggio di mezzi privati soprattutto nelle ore di punta, con le scuole che riapriranno su tutto il territorio il 24 settembre prossimo quando potrebbero essere necessari fino al triplo di mezzi e di corse per soddisfare la domanda con i limiti di capienza imposti dalle linee guida del Governo.

I bus, prodotti dalla Iveco e di tipo Crossway Low Entry Line E6 da 12,05 metri di lunghezza sono dotati di emettitrici/validatrici di titoli di viaggio, di POS per la bigliettazione con carte di credito, di un sistema conta-passeggeri alle porte, del sistema TVCC di controllo retromarcia (telecamera esterna) e porta posteriore (telecamera interna) con monitor sul cruscotto del conducente e di un computer e rete telematica di bordo per l’interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa, impianti di climatizzazione con regolazione automatica e separata tra zona passeggeri e posta guida con ricambio d'aria costante.

