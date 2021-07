Nuova strada di collegamento tra Città Sant'Angelo e Silvi Marina [FOTO]

Una nuova strada di collegamento tra Città Sant'Angelo e Silvi Marina.

Il sindaco del comune angolano, Matteo Perazzetti, ha svelato le prime immagini del rendering del progetto.

«Un’opera importantissima per la viabilità locale», sottolinea il primo cittadino, «sia la Soprintendenza e sia Rete Ferroviaria Italiana, hanno dato il via libera per la realizzazione della bretella di collegamento. Tra fine settembre e la prima decade di ottobre 2021, dovrebbero iniziare i lavori, in modo da renderla fruibile entro pochi mesi. Sarà una svolta sia per il traffico veicolare e sia per le passeggiate in bicicletta o a piedi».