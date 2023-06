Il ministero della Salute dà l'ok definitivo alla nuova rete ospedaliera abruzzese

L'agenzia sanitaria regionale Abruzzo fa sapere che il ministero della Salute ha dato l'ok definitivo alla nuova rete ospedaliera abruzzese.

Via libera dunque alla nuova rete ospedaliera della regione Abruzzo da parte del "Tavolo Dm70".

Il ministero della Salute nella mattinata di sabato 17 giugno ha avuto un contatto risolutivo con l’agenzia sanitaria regionale e nelle prossime ore invierà il verbale con il sigillo ufficiale sul documento di riordino della rete ospedaliera redatto dalla stessa Asr.

A farlo sapere è il direttore dell’agenzia, Pierluigi Cosenza. Il pronunciamento positivo del ministero chiude la prima fase e apre quella dell’iter amministrativo regionale, in particolare con i percorsi di approvazione da parte della giunta e, successivamente, del consiglio. «Il ministero ha validato il nostro crono programma formulando tuttavia delle raccomandazioni che noi faremo nostre in maniera molto puntale», spiega Cosenza, «giunge a compimento un lavoro importante fatto di confronto e condivisione continui con il presidente, Marco Marsilio, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e il direttore del dipartimento, Claudio D’Amario, che ringrazio unitamente al ministero che ci ha seguiti passo passo con molta disponibilità. Si tratta di un documento destinato a costruire una vera e propria rete regionale con principi moderni e con il sensibile miglioramento della qualità dell’offerta nei confronti degli abruzzesi. La sua costruzione si basa per la prima volta in Italia su un metodo innovativo strategico-ingegneristico che ci ha permesso di superare ostacoli tecnici e contenutistici che sembravano da molti anni insuperabili. Bisogna considerare che si tratta del primo documento nella storia dell’Abruzzo approvato dal ministero competente».

Entrando brevemente nel merito, Cosenza infine sottolinea che «con la nuova rete gli ospedali abruzzesi verranno ridisegnati secondo le loro specifiche e riconosciute vocazioni».