Prenotazione vaccini, è boom tra i 40enni: sono già 34mila

Sono circa 34mila le prenotazioni in sole cinque ore e mezza sul fronte dei vaccini per chi ha da 40 a 49 anni.

Una cifra pari al 20 per cento degli utenti interessati, come riferisce l'agenzia Dire.

È boom tra i 40enni che ora possono prenotare il vaccino anche in Abruzzo.

La piattaforma, che per i nati tra il 1972 e il 1981 ha aperto oggi, lunedì 17 maggio, alle ore 12, ha fatto il pieno di richieste almeno fino alle 17:30, con le prenotazioni tutt'ora in corso. Secondo quanto previsto le somministrazioni dovrebbero iniziare l'8 giugno. Gli ultimi dati sulla campagna parlano di 618.514 dosi somministrate, pari all'89,6% delle 690.110 complessivamente consegnate.