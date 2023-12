Millecinquecento quintali di rifiuti raccolti tra la notte della Vigilia e la mattina di Natale: più del doppio del solito

Millecinquecento quintali di rifiuti raccolti tra la notte del 24 dicembre e la mattina del 25 dai 120 operatori di Ambiente impegnati nei turni: “oltre il doppio delle altre notti” con nel solo centro la raccolta di cento quintali di vetro.

A riferirlo è il sindaco Carlo Masci che la mattina di Natale si è recato nella sede della società per ringraziarli.

“Numeri da grande città”, commenta il primo cittadino e un servizio svolto che rappresenta “un segnale chiaro di rispetto nei confronti di coloro che raccolgono i nostri rifiuti e che puliscono la città nei giorni di festa, per garantire sempre il massimo del servizio”.

“Noi siamo sempre pronti a criticare quando vediamo un sacchetto di immondizia per strada – prosegue -, quando potrebbero esserci mille motivi per cui si trova là in quel momento, casomai totalmente estranei al lavoro degli operatori di Ambiente, ma non ci soffermiamo mai a pensare che c'è un esercito di persone che ogni giorno e ogni notte raccoglie e smaltisce i nostri rifiuti”.

“Pensiamoci in questi giorni di festa per tutti, così cominceremo a riflettere su chi si impegna sempre, notte e giorno, a tenere pulita la città, nonostante le 300mila persone che quotidianamente la frequentano e non su qualche sacchetto di immondizia lasciato per strada da qualche incivile, che a breve verrà tolto, sempre da quegli stessi operatori di Ambiente. Grazie – conclude il primo cittadino” a chi lavora nei giorni di festa per garantire a noi tutti una città più efficiente.