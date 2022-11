Dalla prefettura i numeri e le informazioni per le donne vittime di violenza

Ricorre domani, venerdì 25 novembre, la giornata internazionale per contrastare la violenza sulle donne, per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere, ricorrenza istituita nel 1999 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

La violenza di genere va contrastata con decisione attraverso azioni e percorsi specifici attivati a tutela e protezione delle vittime, ricordano dalla prefettura di Pescara.

E l’impegno della Prefettura per proteggere le donne e accompagnarle nella delicata fase della denuncia si è concretizzato, tra l’altro, nella brochure, disponibile anche online https://www.prefettura.it/pescara/contenuti/Contro_la_violenza_di_genere:_i_numeri_utili-9978832.htm, con la quale vengono forniti tutti i numeri e le informazioni necessarie alle vittime di violenza o ai soggetti esposti a rischio per chiedere aiuto e trovare sostegno.

Sul tema continua, inoltre, l’attività del tavolo permanente, istituito in prefettura e al quale siedono i rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine, degli enti locali e dell’associazionismo per sensibilizzare i cittadini e le nuove generazioni sul tema della parità di genere e sulla cultura del rispetto.