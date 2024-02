Anche in 2 scuole di Pescara e Torre de' Passeri "La Notte dei racconti 2024" [FOTO]

Anche in due scuole di Pescara e Torre de' Passeri è andata in scena la Notte dei Racconti 2024.

Si tratta di una iniziativa legata a Reggionarra in ricordo di Loris Malaguzzi, e diffusa dalla Fism Abruzzo (Federazione italiana scuole materne) alle strutture, nidi e scuole dell'infanzia federate.

Reggionarra è un progetto culturale dedicato all’arte del narrare, nato nel 2006 nell’ambito dell’istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Reggio Children e parte dalla convenzione che ogni persona possieda quel talento naturale a raccontare che trasforma ogni piccolo accadimento quotidiano in una straordinaria esperienza della vita.

Il 23 febbraio è il compleanno di Loris Malaguzzi e tutti sono invitati a organizzare eventi di lettura a sostegno della sua importanza e valenza. Il tema di quest'anno è "A rifare il mondo" dal punto di vista della tutela dell'ambiente e dello stop alle guerre con un invito da parte dei bambini, alla pace. La Fism Abruzzo, ormai da 20 anni, promuove la lettura come strumento principale non solo educativo, didattico e pedagogico, ma anche come momento di alleanza con la famiglia. Al far del buio, si sono accese tante lucine nelle nostre scuole per leggere tutti insieme e sperare in un futuro migliore. Hanno aderito - Guido Roberti - Bucchianico - pollicino - Pineto - l'Angolo di Felicità - Pescara - Padre Minozzi - Torre dei Passeri - Bianconiglio - Vasto - Bimbolandia - San Salvo - Santa Rita - Altino.