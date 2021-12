Sono 9 i cittadini che riceveranno le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Si terrà mercoledì 22 dicembre, in prefettura, la consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". Appuntamento alle ore 10.30 nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, in piazza Italia. L'evento si terrà nel rispetto delle norme anti Covid. Il prefetto Di Vincenzo consegnerà il prestigioso riconoscimento a 9 cittadini che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali oppure nell’ambito dell’emergenza Covid o, ancora, nel corso della loro carriera professionale o militare.

Questi i nomi: Antonio Cardone, Sottotenente del Corpo della Guardia di Finanza; Leonardo Cursio, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri; Nicola Di Ciocco, Maggiore dell’Arma dei Carabinieri; Giuseppe Giancola, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri; Carla Leone, coordinatrice della Croce Angolana Onlus; Lea Marani, infermiera professionale; Donato Schiavone, pensionato, attualmente presidente della sezione di protezione civile “Modavi” di Città Sant’Angelo; Livio Silveri, Maresciallo Scelto dell’Aeronautica Militare in quiescenza; Angelo Tarquini, Dipendente del Servizio Emergenze di Protezione Civile - Regione Abruzzo.