Niente acqua in diverse zone di Silvi per una riparazione straordinaria dell'Aca: i dettagli

Interruzione idrica a Silvi mercoledì 20 settembre dalle 8,30 alle 16.30 circa per un intervento intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di via Santo Stefano da parte dell'Aca. Le zone interessate sono: via Santo Stefano; via Roma – S.S. 16 nord da Fosso Concio fino alla rotonda di incrocio con la statale 553 e tutte le relative traverse direzione “monti” e direzione “mare”; via Arrigo Rossi; via D’Annunzio; via Spezzaferro; via Marinelli; via del Popolo.