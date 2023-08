Niente acqua per una riparazione dell'Aca nella zona dei colli: i dettagli

A causa di un interveto di riparazione su una condotta idrica scattato alle 7,45 di questa mattina, l'Aca ha fatto sapere che dalle 9,30 di questa mattina è scattata l'interruzione della fornitura dell'acqua in una zona di Pescara colli. Si tratta dell'area compresa fra l'incrocio di via del Santuario fino via Monte Pagano. Non sono esclusi cali idrici o interruzioni anche nelle zone limitrofe.