Niente acqua a Santa Teresa di Spoltore per una riparazione dell'Aca

Niente acqua a Santa Teresa di Spoltore oggi, venerdì 8 settembre.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'interruzione idrica si renda necessaria per consentire un intervento di riparazione in via Saline angolo via Gran Sasso.

Dall'azienda acquedottistica informano che l'interruzione dell'erogazione idrica è in programma dalle ore 10 fino a ultimazione dei lavori prevista per la giornata odierna.