Niente acqua a Cepagatti per dei lavori dell'Aca sulle condotte: i dettagli

Niente acqua a Cepagatti per almeno 9 ore a causa di un intervento di manutenzione straordinaria dell'Aca su una condotta. Lo ha fatto sapere l'azienda che gestisce il servizio idrico nel Pescarese. L'interruzione scatterà il 28 giugno dalle 8 alle 17 al netto di eventuali imprevisti. Le strade interessate sono: via Valignani; via Torino; via Trieste; via Siracusa; via Bologna; via Cagliari; via Palermo; via Venezia; via Po; via Aurora; via Sicilia.